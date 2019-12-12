2019-12-12T07:40:01+03:00
Политика

«Все студенчество был в стройотрядах»: Александру Уссу вручили именную «бойцовку»

Губернатор побывал на «Звездном костре»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба правительства Красноярского краяФото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Стройотрядовцы Красноярского края собрались на «Звездный костер». Общение, новые знакомства, обсуждение планов и достижений – здесь было все. На мероприятии, по информации пресс-службы правительства Красноярского края, побывали 650 человек. В числе гостей был и губернатор края Александр Усс, которому, к слову, оргкомитет краевого отделения «Российских студенческих отрядов» вручил именную «бойцовку».

- Я все свои студенческие годы был в стройотрядах, и, конечно, самые яркие впечатления о студенчестве связаны со стройотрядами, - поделился с молодежью Александр Усс. - Они были по-настоящему площадками молодости, созидательного труда и студенческой романтики. Это было в наши годы, и это есть сейчас.

Губернатор отметил, что стройотряды края являются лидерами возрожденного российского движения молодежи. Командирам штабов были вруччены благодарности от губернатора.

СПРАВКА «КП»

Движение студотрядов в 2017 году отметило 50-летие. Более 40 000 человек прошло эту школу в Красноярском крае. Традиция передается из поколения в поколение, и красноярские студотряды гордо несут свое знамя, поддерживая масштабные стройки страны – от возведения объектов ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи до XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 и космодрома «Восточный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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