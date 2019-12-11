СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-11T17:54:41+03:00

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Предполагаемые мошенники, которые обманули по телефону 74 жителя Красноярского края, обнаружены в Санкт-Петербурге. Красноярские оперативники из уголовного розыска обратились за помощью к своим коллегам из Северной столицы, затем отправились туда в служебную командировку и задержали всех троих подозреваемых. В квартире обнаружили технику, с помощью которых те занимались своим преступным промыслом – модемы, банковские карты, более 40 сим-карт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/749164" frameborder="0"></iframe> Обманувших более 70 красноярцев мошенников задержали в Санкт-Петербурге.

Подозреваемые пока еще неохотно признают свою вину и дают показания. Но улики против них неопровержимые. Известно, что они рассылали смс-сообщения с информацией об аресте банковского счета и просили перезвонить в службу безопасности банка. У каждого была своя роль – кто-то делал рассылки, кто-то играл роль сотрудника банка. Затем обчищали счета потерпевших, ущерб составлял от 5 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения и доставке их в Красноярск, рассказали в пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде».

ИСТОЧНИК KP.RU