2019-12-11T17:54:41+03:00
Происшествия

Обманувших более 70 красноярцев мошенников задержали в Санкт-Петербурге

Их доставят в Красноярск для допросов и суда [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Обманувших более 70 красноярцев мошенников задержали в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видеоОбманувших более 70 красноярцев мошенников задержали в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео
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Предполагаемые мошенники, которые обманули по телефону 74 жителя Красноярского края, обнаружены в Санкт-Петербурге. Красноярские оперативники из уголовного розыска обратились за помощью к своим коллегам из Северной столицы, затем отправились туда в служебную командировку и задержали всех троих подозреваемых. В квартире обнаружили технику, с помощью которых те занимались своим преступным промыслом – модемы, банковские карты, более 40 сим-карт.

Обманувших более 70 красноярцев мошенников задержали в Санкт-Петербурге.

Подозреваемые пока еще неохотно признают свою вину и дают показания. Но улики против них неопровержимые. Известно, что они рассылали смс-сообщения с информацией об аресте банковского счета и просили перезвонить в службу безопасности банка. У каждого была своя роль – кто-то делал рассылки, кто-то играл роль сотрудника банка. Затем обчищали счета потерпевших, ущерб составлял от 5 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения и доставке их в Красноярск, рассказали в пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде».

ИСТОЧНИК KP.RU

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