2019-12-11T13:56:54+03:00
Общество

Пациентов Красноярской краевой больницы начали кормить, как в самолетах

В ланч-боксах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пациентов Красноярской краевой больницы начали кормить, как в самолетах. Фото: пресс-служба краевой больницыПациентов Красноярской краевой больницы начали кормить, как в самолетах. Фото: пресс-служба краевой больницы
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Пациентов Красноярской краевой больницы теперь будут кормить по-новому, как в самолетах. На сегодняшний день 8 из 32 отделений стационара и 6 реанимационных отделений уже переведены на таблет-питание пациентов.

Как рассказали в пресс-службе больницы, происходит это таким образом. Сначала готовые блюда раскладывают в индивидуальные ланч-боксы в пищеблоке. Затем их развозят по отделениям. Таким образом блюда ни с чем и ни с кем посторонним не контактируют, их безопасность повышается.

Ланч-боксы представляют из себя форфоровые емкости с крышками, которые создают эффект термоса. Если пациент был на обследовании или процедуре и пропустил время, когда привезли пищу, он все равно покушает ее теплой.

Как отнеслись к нововведениям сами пациенты? Положительно – им понравилось. Есть кое-какие замечания, медицинские сестры их записывают и передают в пищеблок.

- Сотрудники пищеблока уже несколько недель работают в режиме повышенной сложности: переход на новую технологию приготовления в связи с открытием нового корпуса буквально революционный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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