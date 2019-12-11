2019-12-11T09:49:56+03:00
Общество

Статистика Красноярского края: за год потребительские цены выросли на 3,5 процента

Специалисты назвали стоимость минимального набора продуктов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Статистика Красноярского края: за год потребительские цены выросли на 3,5 процентаСтатистика Красноярского края: за год потребительские цены выросли на 3,5 процентаФото: Мария ЛЕНЦ
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За год потребительские цены в Красноярском крае выросли на 3,5 процента. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали специалисты Красноярскстата. Данные для сравнения брались на конец ноября 2019 и конец ноября 2018 годов. Сегодня стоимость условного (минимального) набора продуктов питания составляет 4634,52 рубля в расчете на 1 человека. К слову, за последний месяц этот показатель увеличился на 0,4 процента.

Для сравнения в Хакасии стоимость условного (минимального) набора составляет 4415,57 рублей на человека (рост – на 6,5 процента за год). В Туве – 4093,74 рубля (рост – на 1,5).

Что касается роста цен за месяц – с октября по ноябрь, здесь статистики называют такие цифры: индекс потребительских цен на товары и услуги по Красноярскому краю составил 100,3 процента, с начала года – 103,3 процента. Больше всего – на 0,4 подорожали продукты и непродовольственные товары. А вот стоимость услуг не изменилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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