2019-12-09T16:01:41+03:00
Общество

В Красноярском крае ищут родственников красноармейца Михеева, погибшего в Великую Отечественную под Тверью

Солдат числился пропавшим без вести
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Раскопки Фото: поисковый отряд «Русь»Раскопки Фото: поисковый отряд «Русь»
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Алексей Григорьевич Михеев погиб под Тверью, но долгое время числился в списках пропавших без вести. Шел 1942 год, в разгаре была Вторая Ржево-Сычевская операция (Марс). В те дни Красная Армия несла огромные потери: противостояли группе армий «Центр». Этой осенью военные археологи из поискового отряда «Русь» обнаружили останки красноармейца Михеева в Вельском районе Тверской области. По всему видно, что боец погиб зимой – найдены валенки и зимняя форма. Жителей Красноярского края просят помочь в поисках родственников Алексея Григорьевича. Вот его данные:

Красноармеец Михеев Алексей Григорьевич Фото: поисковый отряд «Русь»

Красноармеец Михеев Алексей Григорьевич Фото: поисковый отряд «Русь»

Михеев Алексей Григорьевич, красноармеец, 1902 года рождения, уроженец деревни Березовка, Удерейского района, Красноярского края. Был призван Таймырским ОВК, Красноярского края, Таймырского НО в Красную Армию в 1942 году рядовым. Причина выбытия из рядов Красной Армии: пропал без вести, дата 02.1943 года (по факту боец погиб раньше, а занесли в списки в феврале 1943).

Жене Алексея Михеева отправили уведомление, что муж бесследно исчез. Ее имя - Михеева Маланья Максимовна. Жила она в Дудинке, на Интернациональной, 30. Но, вероятнее всего, переехала, так как уведомление направлено было в Енисейск, на Партизанскую, 1.

Поисковики просят всех неравнодушных людей помочь найти родственников Алексея Григорьевича, чтобы похоронить его на родной земле. Если вы знаете эту семью, свяжитесь с поисковиками отряда «Русь» или с редакцией «Комсомольской правды» - Красноярск: 8 (391) 306-96-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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