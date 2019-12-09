Жительница Хакасии подкинула угля в дымящую печь: от угарного газа погибли брат и сын

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-09T13:17:19+03:00

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Дикий случай произошел в Черногорске. 34-летняя местная жительница растопила печку дома и… погубила своего 20-летнего брата и маленького сынишку (ему всего 4 годика). Старший 8-летний сын, да и сама она уцелели чудом. Как рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, произошло все 6 декабря. Вечером женщина подкинула угля в печь. Она знала, что печка дымит, но значения этому не придала. Мало ли.

- Когда женщина проснулась утром, она обнаружила, что ее младший сын и брат не подают признаков жизни, отравившись во сне угарным газом, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе следствия. - В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, изъяты две заслонки от печи, взяты пробы воздуха, исследуются все обстоятельства произошедшего.

СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

ИСТОЧНИК KP.RU