Ради ремонта на Судостроительной в Красноярске вырубят 16 деревьев

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-09T12:46:07+03:00

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Власти Красноярска ведут поиск подрядчика для расширения Судостроительной. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Согласно ему, на ремонт улицы (2,1 километр от Графитной до Судостроительной, 99) запланировано потратить 58,4 миллиона рублей – на эти деньги необходимо заменить асфальт на участке дороги, подновить тротуары и газоны, установить павильоны на остановках и дорожные знаки.

При этом часть деревьев придется срубить - мера непопулярная, однако, судя по тендеру, без нее не обойтись, сообщает Ньюслаб. По проекту снести придется 16 деревьев и кустарники – это сделано будет, чтобы обеспечить видимость на участке дороги, а также в местах автобусных остановок.

Ремонт намечен на весну следующего года. Работы на Судостроительной продлятся с 1 апреля до 15 августа. Имя подрядчика станет известно уже в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU