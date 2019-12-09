В Красноярске для родителей детсадовцев открыли курсы медитации в сенсорной комнате

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-09T11:59:18+03:00

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Воспитатели и психологи детсада № 183 в Красноярске решили помочь родителям поддерживать здоровый климат в семьях. И для этого открыли в садике сенсорную комнату, где устраивают индивидуальные и семейные занятия по медитации, сообщает пресс-служба управления образования администрации Красноярска.

Гиперопека, стрессы и усталость, вечная занятость родителей – все это сказывается и на малышах. Психолог в садике помогает взрослым снять усталость медитацией, проводит тренинги и арт- и игротерапию. Конечно, всем подряд это не требуется, поэтому для начала психолог наблюдает, как родители взаимодействуют с ребенком, тяжело ли ему расставаться с мамой или папой по утрам, как взрослые реагируют на капризы.

- Всего за несколько минут специалист может определить, какая «терапия» нужна той или иной семье, - рассказали в администрации Красноярска. - Поводом насторожиться может быть повышенный тон родителей, угрозы, - например, оставить ребенка в садике навсегда, если тот немедленно не перестанет плакать. Старшим дошколятам нежелательно помогать одеваться и раздеваться, даже если взрослые сильно торопятся.

К слову, сегодня арт-терапия бейби-йога и другие виды занятий с родителями очень популярны. Имеются они и в других садиках Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU