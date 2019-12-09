Загадили полностью. В Красноярске показали квартиру с горами мусора в человеческий рост

9 Дек. 10:30 2019-12-09T11:09:30+03:00

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Шокирующее видео появилось на YouTube-канале компании «Красноярск-Дез-Сервис» - квартира, полностью забитая мусором. «Житие бомжиков» - так называется съемка, на кадрах специалист компании устраивает экскурсию по квартире, больше напоминающей мусорный полигон.

Находится она на Судостроительной, рассказали в компании. При этом собственники не дают житья соседям. Из квартиры идет отвратительный запах, а по горам мусора бегают тараканы, которые, в конце концов, перекочевывают в другие квартиры. Соседи признаются: квартира загажена так, что жить с такими людьми рядом мочи нет. Специалисты побывали здесь, чтобы очистить жилье от гор мусора.

Автор видео говорит, что так выглядит квартира, из которой уже вывезли половину мусора. К слову, был полный самосвал и ГАЗель. Вывозить еще предстоит не меньше недели.

ИСТОЧНИК KP.RU