15 минут на высоте. В Красноярске мужчина держал женщину за руки на балконе четвертого этажа

СЕГОДНЯ 19:32 2019-12-08T19:32:51+03:00

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В ежедневной сводке КГКУ «Спасатель» об этом происшествии сообщается коротко: «…падение с высоты на козырёк магазина первого этажа, требуется помощь. В ходе проведения АСР была снята с козырька гр.N, передана сотрудникам службы «03».

Однако очевидцы рассказывают подробности, которые помогают восстановить события на балконе четвертого этажа дома №80 на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий».

Они же, кстати, и вызвали спасателей, когда увидели, что через ограждение балкона пытается перебраться женщина в нетрезвом состоянии. Вслед за ней вышел мужчина, схватил ее за руки, пытался вытянуть обратно, но ничего не получилось. Мужчина смог удерживать женщину почти 15 минут. Но она все же сорвалась и упала на бетонный козырек магазина, который находится на первом этаже здания. Именно с козырька ее и снимали спасатели. Пострадавшую передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU