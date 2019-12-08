В Хакасии глава района попал под машину, спасая щенка

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-08T17:48:16+03:00

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Большинство водителей жалеют кошек и собак, выбегающих под колеса. Делают все возможное, чтобы их не задеть. Но даже на этом фоне поступок жителя Хакасии выделяется: сам пострадал, но щенка уберег.

В ночь на 8 декабря глава Бейского района Хакасии Иннокентий Стряпков ехал на своей машине по дороге Саяногорск-Калы-Бея и увидел на проезжей части щенка. Мог объехать, но решил выйти из машины и убрать малыша с дороги. И в этот момент его сбил автомобиль. Иннокентий Николаевич сейчас в Саяногорской городской больнице, у него сотрясение мозга и травма головы. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.

Иннокентий Стряпков родился и вырос в Бее, здесь закончил школу, получил два высших образования, с 2014 по 2018 год был главой Бейского сельсовета, в 2019 году стал главой Бейского района.

Он активно высказывается о своей работе в социальных сетях. Например, 5 декабря сделал официальное заявление о приобретении в администрацию нового автомобиля «Geely Atlas Люкс» стоимость 1,5 миллиона рублей. В частности, он написал: «Сегодня появилось много советчиков, предлагающих другие автомобили. Например, «УАЗ Патриот», который стоит на 300 тысяч дешевле, чем Geely. Только расход бензина у «Патриота» значительно больше, а запчасти быстро приходят в негодность. Поэтому я выступаю за то, чтобы приобретать качественные автомобили, в которых можно быть уверенным и которые не будут ломаться, а прослужат долгие годы».

Жители района с ним спорят или поддерживают, но признают: «PS: респект вам отдельный за общение в соцсетях)».

ИСТОЧНИК KP.RU