В Туве спасли от смерти раненого и замерзающего в тайге сборщика дикоросов

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-08T10:18:15+03:00

Его несли по глубокому снегу больше двух километров

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Вечером 6 декабря дежурный Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России получил сообщение о том, что в тайге молодой мужчина 32 лет при заготовке дикоросов отморозил руки и ноги, а также получил колотую рану. Ему необходима медицинская помощь и транспортировка, об этом ЧП сообщили в Управлении МЧС России по Республике Тыва.

В труднодоступную таежную местность Тандынского района была направлена дежурная смена спасателей МЧС России в количестве 5 человек и 2 единицы техники. Однако техника не помогла. Более двух километров по глубокому снегу пострадавшего пришлось нести на носилках, это был единственно возможный способ транспортировки пострадавшего.

Затем на автотранспорте с высокой проходимостью его довезли до больницы села Балгазын Тандынского района и передали врачам.

Всего в спасательной операции были задействованы одиннадцать человек.

ИСТОЧНИК KP.RU