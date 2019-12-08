2019-12-08T10:18:15+03:00
Общество

В Туве спасли от смерти раненого и замерзающего в тайге сборщика дикоросов

Его несли по глубокому снегу больше двух километров
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото с официального сайта 17.mchs.gov.ruФото с официального сайта 17.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

Вечером 6 декабря дежурный Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России получил сообщение о том, что в тайге молодой мужчина 32 лет при заготовке дикоросов отморозил руки и ноги, а также получил колотую рану. Ему необходима медицинская помощь и транспортировка, об этом ЧП сообщили в Управлении МЧС России по Республике Тыва.

В труднодоступную таежную местность Тандынского района была направлена дежурная смена спасателей МЧС России в количестве 5 человек и 2 единицы техники. Однако техника не помогла. Более двух километров по глубокому снегу пострадавшего пришлось нести на носилках, это был единственно возможный способ транспортировки пострадавшего.

Затем на автотранспорте с высокой проходимостью его довезли до больницы села Балгазын Тандынского района и передали врачам.

Всего в спасательной операции были задействованы одиннадцать человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Васю Пельменя отправили в нокаут одной пощечиной
В Красноярске объявлена «Зеленая пятница» со скидкой 90%
В Красноярске женщина-водитель, у которой 21 штраф за нарушение ПДД, сбила девушку на пешеходном переходе
Зимний суриковский фестиваль в Красноярске откроет «Боярыня Морозова»
Красноярский «Енисей» обыграл архангельский «Водник»
В Хакасии имущество черного лесоруба продали, чтобы возместить ущерб государству
В Лесосибирске реанимобиль долго простоял на переезде из-за остановившегося поезда
В Красноярск в торговом центре молодой человек украл 25 губных помад
Население задолжало «Красноярскэнергосбыту» более 806 миллионов рублей
Дело о скандальном кафе «Кантри» в центре Красноярска рассматривают заново
ДТП под Красноярском: в опрокинувшейся машине погибла молодая женщина
Спасатели предупредили о снежных лавинах на территории Красноярского края
Красноярцам рассказали о правильных шубах из натурального меха
В Красноярском крае нелегал попытался откупиться взяткой от полицейского
В Красноярском крае предприятия арктической зоны заявили 3 тысячи вакансий с высокой зарплатой
Авария в Красноярске с пятью пострадавшими: на Мира столкнулись «Нива» и «Фольксваген»