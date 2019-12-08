В Туве спасли от смерти раненого и замерзающего в тайге сборщика дикоросов
Вечером 6 декабря дежурный Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России получил сообщение о том, что в тайге молодой мужчина 32 лет при заготовке дикоросов отморозил руки и ноги, а также получил колотую рану. Ему необходима медицинская помощь и транспортировка, об этом ЧП сообщили в Управлении МЧС России по Республике Тыва.
В труднодоступную таежную местность Тандынского района была направлена дежурная смена спасателей МЧС России в количестве 5 человек и 2 единицы техники. Однако техника не помогла. Более двух километров по глубокому снегу пострадавшего пришлось нести на носилках, это был единственно возможный способ транспортировки пострадавшего.
Затем на автотранспорте с высокой проходимостью его довезли до больницы села Балгазын Тандынского района и передали врачам.
Всего в спасательной операции были задействованы одиннадцать человек.
ИСТОЧНИК KP.RU