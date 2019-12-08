2019-12-08T08:20:47+03:00
Происшествия

В Красноярске женщина-водитель, у которой 21 штраф за нарушение ПДД, сбила девушку на пешеходном переходе

Однако, по предварительным данным, виноват в аварии пешеход [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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В Красноярске женщина-водитель, у которой 21 штраф за нарушение ПДД, сбила девушку на пешеходном переходе.

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Авария произошла 7 декабря около полуночи в Солнечном, в районе перекрёстка улиц 60 лет образования СССР и Славы. ДТП попало на камеру видеонаблюдения, и все происходящее видно как на ладони. Два пешехода переходят дорогу на красный сигнал светофора, а в это время на зеленый едет внедорожник, который пытается объехать выскочивших на дорогу людей. Но все же один из них попадает под колеса.

Меньше чем через минуту появляется машина полиции. Как рассказали в краевом ГИБДД, за рулем внедорожника находилась 35-летняя женщина, которую за последние несколько месяцев 21 раз штрафовали за нарушение ПДД, в основном, за превышение скорости.

Под колеса угодила 19-летняя девушка. За ней через три минуты после аварии приехала скорая и увезла ее в больницу. Девушка не только получила травмы, но и, по предварительной версии, сама и виновата в аварии.

Вот как комментируют видео в социальных сетях: «На этом перекрестке все так ходят», «…заметила, что в Солнечном много любителей переходить дорогу где попало, прутся и с детьми, и с колясками, причем не смотря по сторонам».

Однако многие водители отмечают, что, хотя пешеход грубо нарушил правила дорожного движения, все же на переходах лучше сбавить скорость и быть готовым к тому, что кто-нибудь может выйти на проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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