2019-12-07T15:57:46+03:00
Происшествия

В Красноярск в торговом центре молодой человек украл 25 губных помад

Зачем ему столько, гадают подписчики соцсетей [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск в торговом центре молодой человек украл 25 губных помад. Стоп-кадр видеоВ Красноярск в торговом центре молодой человек украл 25 губных помад. Стоп-кадр видео
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В Красноярске в торговом центре молодой человек украл из магазина косметики и парфюмерии 25 тюбиков губной помады. И благополучно ушел. Возможно, все на этом бы и закончилось, ведь поступок мужчины никто в полупустом помещении не заметил. Если бы не видеокамера, направленная как раз на тот самый магазин.

В Красноярск в торговом центре молодой человек украл 25 губных помад.

Запись с видео была опубликована в социальной сети в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск». Вот молодой человек стоит в нескольких метрах от прилавка, несколько раз осторожно оглядывается, подходит к прилавку и почти незаметно кладет за пазуху коробочку с тюбиками помады.

Автор поста обратился к подписчикам, с просьбой опознать персонаж ролика: «Молодой парень! Скорее всего покупать постеснялся, а накрасится видимо ОЧЕНЬ хотелось. Позорник... Пишите, может кто узнал товарища или знакомого? Уж очень хочется спросить у него, зачем ему 25 штук помад!»

На вопрос, есть ли смысл обращаться в полицию, подписчики ответили по разному. Одни считают, как Глеб Жиглов, что «вор должен сидеть в тюрьме». Другие – что можно простить, ведь урон небольшой, а продавцу нужно впредь быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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