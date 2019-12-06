2019-12-06T13:04:43+03:00
Общество

Нервы сдают: в Красноярске водители не поделили дорогу, и один бросился на другого с топором

А тот в ответ достал пистолет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Топор против пистолета - кто когоТопор против пистолета - кто когоФото: Мария ЛЕНЦ
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Два жителя Красноярска не смогли разъехаться на улице Сергея Лазо в Советском районе. Произошло это еще в прошлом году, но до суда дело так и не дошло. Хотя все именно к разбирательству и двигалось, ведь один из них, 38-летний мужчина, схватился за топор и искромсал машину второго. Этого ему показалось мало, и он попробовал достать топором противника. Тот в ответ... открыл стрельбу из травматического пистолета. Короче говоря, не слабые разборки мужики устроили. Видать, нервы у обоих ни к черту. В суд, впрочем, так и не попали. Вот почему.

- В отношении участников конфликта были возбуждены уголовные дела. Но до суда дела не дошли. В апреле этого года они были прекращены в отношении обоих фигурантов конфликта, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого суда. - Уголовное преследование в отношении граждан прекращено в соответствии со статьей 25 УПК РФ, согласно которой нападавший примирился с потерпевшим еще на стадии предварительного расследования. В связи с чем уголовное дело в суд не поступало. В результате в выигрыше оказались все - конфликт улажен.

Одно осталось неясным - они так и возят с собой по городу топорик и пистолет или нет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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