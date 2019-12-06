2019-12-06T08:18:29+03:00
Общество

Горсовет раскритиковал правила уборки перед многоэтажками и магазинами

А красноярцы на общественных слушаниях «едва не побили чиновников»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Докладчик стыдливо скрыл результаты публичных обсужденийДокладчик стыдливо скрыл результаты публичных обсужденийФото: Мария ЛЕНЦ
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Правила уборки, которые планировала внедрить администрация Красноярска, не нашли понимания в горсовете, сообщает N1. Не говоря о том, что и сами красноярцы наработки по большей части не приветствуют. Напомним, минувшей осенью мэрия предложила горожанам, живущим в многоэтажках, самим убирать прилегающую территорию, как, впрочем, и владельцам магазинов. Общественные слушания на тему новшеств в правилах благоустройства прошли 26 ноября. С аншлагом. Как рассказал депутат горсовета Роман Крастелев, встреча прошла очень эмоционально.

- Большое количество замечаний высказано экспертами горсовета по поводу всех проектов, которые вносились администрацией, - написал на своей странице в Фейсбуке депутат горсовета Роман Крастелев. - Докладчик стыдливо скрыл результаты публичных обсуждений, где жители едва ли не побили чиновников.

Добавим, что из содержания проекта не представляется возможным определить, каким образом будет обеспечено единство подходов к установлению границ объектов. Проще говоря, не понятно, где должны убирать собственники, а где - коммунальщики города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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