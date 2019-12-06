Обратились родственники. Участнице обороны Севастополя из Лесосибирска выплатят 10 000 рублей к Новому году

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-06T07:31:00+03:00

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Клавдия Клементьевна Судакова живет в Лесосибирске и о выплатах к Новому году, которые планирует для ветеранов Великой Отечественной правительство Севастополя, не знала. Она - участник обороны Севастополя. И об этом властям города сообщили родственники Клавдии Клементьевны.

- 22 октября поступило сообщение. Родственники указали, что в городе Лесосибирске проживает еще Клавдия Клементьевна Судакова 1925 года рождения. Красноярский край (администрация) не предоставил информацию о ней в установленные сроки,- сообщил порталу Новый Севастополь директор департаментатруда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко. - И уже 30 октября предоставили скан красноармейской книжки, где подтверждается, что она действительно служила в подразделении, которое освобождало Севастополь. А 19 ноября мы получили полный пакет отсканированных документов.

Выплаты ветеранам проводятся к 75-летию освобождения Севастополя. 10 тысяч рублей получили 21 севастополец и 88 ветеранов из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU