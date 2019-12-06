Синоптики и спасатели предупредили о сильном ветре в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-06T07:00:16+03:00

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Спасатели и синоптики предупреждают: в Красноярске ожидается перемена и усиление ветра. Как рассказали в управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска, именно он улучшит экологическую ситуацию. Ожидается отмена режима неблагоприятных метеоусловий, сообщает Ньюслаб.

Днем в пятницу, 6 декабря, синоптики ожидают ветра скоростью 5 - 10 метров в секунду. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. На дорогах гололедица. Предстоящие выходные порадуют красноярцев теплом. Спасатели напоминают, что при сильном ветре запрещены работы на высоте, по возможности не стоит покидать помещение. Кроме того, следует держаться подальше от строек, рекламных конструкций и ремонтируемых зданий. Будьте внимательны на дорогах - скользко!

В случае чрезвычайного происшествия необходимо звонить на единый номер экстренных оперативных служб — 112.

ИСТОЧНИК KP.RU