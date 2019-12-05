Старинную ограду усадьбы купца Ларионова снесли в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-05T15:22:52+03:00

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Было: старинная ограда усадьбы Ларионова, стало: банальный металлопрофиль. В Красноярске снова снесли исторический объект, сообщает ТВК.

Кто не знает, усадьба Петра Ларионова (Ленина,3), известного купца, а потом и городского бургомистра, была одним из первых каменных зданий Красноярска. Ее построили в 1820-1830-х годах. Двухэтажный особняк с воротами и забором уцелел при большом пожаре 1881 года. Продержался до наших дней. Но уже один – не так давно добротную ограду, возведенную в 19 веке, снесли по кирпичику. На ее месте теперь унылые металлические листы.

Как выяснилось, разрушение забора – дело рук нового арендатора Виктора Ремизова. Зачем он избавился от ограды, мужчина комментировать не стал. Известно, что тревогу забил прежний собственник. Владислав Суслов уверен: ограда была украшением города. Поэтому ее необходимо восстановить.

Стало: металлические листы рядком. Фото: стоп-кадр ТВК.

Между тем есть сведения, что забор при усадьбе быть объектом культурного наследия. Запрос уже направлен в службу по государственной охране памятников.

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ИСТОЧНИК KP.RU