2019-12-04T15:44:10+03:00
Общество

В Красноярске за срыв сроков капремонта подрядчики заплатят 42 миллиона рублей

Штрафуют компании, на которые чаще всего жаловались жильцы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске за срыв сроков капремонта подрядчики заплатят 42 миллиона рублейВ Красноярске за срыв сроков капремонта подрядчики заплатят 42 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске за срыв сроков капитального ремонта подрядчики заплатят рублем. В этом году за различные нарушения уже выписаны 1300 штрафов на сумму около 42 миллионов рублей, - рассказали в департаменте городского хозяйства. В черном списке оказались две компании, на которые чаще всего жаловались жильцы ремонтируемых домов – это «Экспострой» и «Тепло Сибири». Договоры с ними расторгаются в судебном порядке, а объекты забрали и передали на доделку другим подрядчикам.

Всего в городе в настоящее время на капремонте работают около 40 организаций. Перед ними стоит задача завершить все намеченные планы до конца года. Выполняются такие работы, которые можно проводить зимой, например, ремонт шиферных крыш и инженерных систем внутри дома (замена электро-, тепло- и водоснабжения).

- Всего, с учетом долгов прошлых лет, в городе нужно было выполнить капитальный ремонт в 950 многоквартирных домах. План пришлось скорректировать и исключить дома, где жители отказались от ремонта. В итоге получилась цифра в 650 объектов. Уже полностью завершены работы в 389 домах, еще 198 домов – в работе. Остальные дома будут закончены в январе, - рассказал замруководителя департамента горхозяйства Владимир Стаканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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