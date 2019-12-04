Жительница Красноярска уверяет, что принесла с прогулки клеща

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-04T14:05:24+03:00

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Жительница Красноярска принесла с прогулки клеща. Говорит, гуляла в районе ЖК «Орбита» с собакой. Когда вернулась домой, поначалу ничего не заметила. И только позже почувствовала, что кто-то ползет по телу. Когда увидела, испугалась, стряхнула с себя. На самом деле, женщина только подозревает, что это мог быть клещ. На фото не совсем понятно, а само насекомое (или иксодового) она сожгла, поэтому передать его специалистам на опознание не представляется возможным.

Наши коллеги из «ТВК Красноярск» задали вопрос в Роспотребнадзор, возможно ли встретить клеща в начале декабря? Оказывается да. Он мог проснуться от потепления, зацепился за шерсть собаки и таким образом оказался в доме, затем на женщине. И если это на самом деле тот самый паразит, ей повезло, что не присосался. Ведь он мог быть возбудителей опасных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU