2019-12-04T13:02:57+03:00
Происшествия

В Красноярском крае будут судить двух автоподставщиков

Ради страховки они подстраивали ДТП [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае будут судить двух автоподставщиков. Стоп-кадр видео полицииВ Красноярском крае будут судить двух автоподставщиков. Стоп-кадр видео полиции
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В Железногорске в суд передали уголовное дело в отношении двух местных жителей, одному из которых 27 лет, другому – 34. Мужчины занимались тем, кто в народе называется автоподстава. Но если в лихие 90-е автоподставщики требовали денег с водителей, то теперь – со страховых компаний.

В Красноярском крае будут судить двух автоподставщиков.

В пресс-службе железногорской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что преступления совершались в период с 2017 по 2019 годы. Мошенники инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего получали денежные компенсации от страховых компаний. Общий ущерб составил более 1,5 миллионов рублей. Всего было выявлено 10 фактов незаконного получения выплат.

А камеру во время следствия молодые люди рассказывали, как и когда устраивали аварии. Сейчас оба находятся под арестом и ждут начала судебного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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