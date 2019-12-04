2019-12-04T09:10:45+03:00
Общество

Заключенные в Красноярском крае получат образование и работу

Регион подписал соглашение с ФСИН
Ася ЖУКОВА
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Заключенные в Красноярском крае получат образование и работу.Заключенные в Красноярском крае получат образование и работу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Заключенным в Красноярском крае дадут работу и образование. Губернатор Александр Усс и руководитель ФСИН Александр Калашников подписали соглашение о взаимодействии правительства региона и ведомства, сообщили в пресс-службе администрации края.

Накануне, 3 декабря, состоялась рабочая встреча, итогом котором стал ряд совместных решений. В частности, в документе оговаривается ряд вопросов, требующих согласованных действий обеих сторон. Речь идет о трудоустройстве и получении осужденными среднего образования/рабочих специальностей, помощи в социальной адаптации после выхода на свободу.

- С одной стороны, трудоустройство осужденных позволит выплачивать ущерб, причиненный их действиями, а также алименты, - отметил руководитель ФСИН России. – С другой стороны, впоследствии оно даст возможность вернуться в нормальную жизнь, к семьям, может быть даже получить новую профессию. У края, обладающего громадным промышленным потенциалом, есть возможность использовать ресурс ведомства в лесовосстановлении, сельском хозяйстве и металлообработке. Уверен, сотрудничество даст не только хороший воспитательный эффект, но и практическую пользу обществу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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