Общественность Хакасии отказалась вносить кедр в Красную книгу
Общественность республики отказалась вносить кедр (сосну сибирскую кедровую) в Красную книгу Хакасии. И госкомитет по охране животного мира такое решение поддержал. По общему мнению, этот вид растения не является исчезающим и не нуждается в особой охране. В пресс-службе правительства республики рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что слушания по этому вопросу состоялись еще в октябре.
Основанием для внесения в Красную книгу какого-то вида растений или животных служит информации о резком и опасном сокращении численности. Однако исчезновение на территории Хакасии кедру не грозит. Институт леса имени В.Н. Сукачева говорит об обратном: площади кедровых лесов увеличились на 5,1 тысяч гектаров. Любые рубки кедра, кроме санитарных, законодательно запрещены с 1989 года. А с июля этого года и вовсе введен полный запрет на любые виды рубок и деятельности в границах орехово-промысловых зон.
- Комиссия приняла решение не вносить кедр в Красную книгу Хакасии. На сегодняшний день предложены более действенные меры по сохранению кедра, например усиление охранных мероприятий, в том числе с привлечением силовых структур, а также проведение более эффективных мероприятий по лесовосстановлению, - подвел итоги председатель госкомитета Владимир Лебедев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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