2019-12-03T11:50:18+03:00
Общество

8 детсадов откроют в Красноярске в следующем году

Они рассчитаны на 2040 мест
Ася ЖУКОВА
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8 детсадов откроют в Красноярске в следующем году.8 детсадов откроют в Красноярске в следующем году.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В 2020-м году в Красноярске предполагается открыть восемь детских садов на 2040 мест и две школы, каждая из которых рассчитана на 1280 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в планах на следующий год – сдача пешеходного моста через Николаевский проспект; дороги в Солонцах, ремонт улиц Марковского, Ястынской и Судостроительной; переселение 123 человек из аварийных домов…

Эти и другие перспективы обсудили во вторник, 3 декабря, в ходе публичных слушаний по проекту бюджета города на 2020-й год и плановый период на 2021-2022. В них приняли участие представители власти, бизнесмены и рядовые горожане.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, стартовые параметры документа имеют положительную динамику по доходам и расходам в сравнении со стартом прошлого года.

Проект бюджета прошел публичную независимую экспертизу. Он рекомендован к принятию городским Советом депутатов. Теперь главный финансовый документ рассмотрят на профильных комиссиях. Окончательное решение будет принято депутатами на сессии 17 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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