На незаконную торговлю алкоголем красноярцев призвали жаловаться в мессенджерах

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-03T08:58:28+03:00

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О незаконной торговле спиртным в Красноярске горожане могут сообщить через мессенджеры. Новую форму работы «горячей линии» «Стоп, алкоголь» ввели полицейские, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Теперь есть круглосуточный номер 8-908-012-15-71, посредством которого в WhatsАpp и Viber можно передать информацию о продаже алкоголя в ночное время, без разрешения, маркировки, а также о реализации спиртного подросткам. Проверяются все поступившие сведения. Если они подтвердятся, продукцию обещают изъять, а виновных наказать по закону.

Напомним, продавать спиртное можно только с 8 утра до 11 вечера – по лицензии. И только тем, кому исполнилось 18 лет.

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Напомним, в краевом центра заработала, так называемая, «синяя линия». Это телефон, по которому горожане могут позвонить и сообщить информацию о человеке, севшем за руль нетрезвым (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU