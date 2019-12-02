Красноярские школьники собрали на благотворительность почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-02T18:30:05+03:00

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- Уже второй год школьники Красноярска вместе с педагогами и родителями являются куда более мощными жертвователями, чем малый или средний бизнес. В этом году они уже пожертвовали нашему фонду вместе с акцией «Дети вместо цветов» 827 286 рублей. Эти деньги – реальная помощь для 13 наших подопечных, – рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева.

7 октября в лицее № 2 пройдет очередная благотворительная ярмарка «Город мастеров» в рамках ежегодного общелицейского проекта «Большие игры». В этом году он посвящен профессиям. Каждый класс оформит свои тематические уголки: здесь будут строители, кондитеры, бортпроводники, блогеры, ветеринары, бариста, криминалисты, астрономы. В общей сложности 33 ярких, креативных локации.

Достаточно только прийти на ярмарку, она начнется в 12 часов, и приобрести у ребят какой-нибудь товар. Собранные деньги пойдут на лечение семилетнего Егора Хрущева (у него врожденная проксимальная поясно-конечностная мышечная дистрофия). В прошлом году с ярмарки в этом лицее было собрано 147 502 рублей. И если в этом году результат повторится, вклад школьников приблизится к миллиону рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU