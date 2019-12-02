2019-12-02T09:55:08+03:00
Происшествия

Семь раз упал на нож: в Красноярске пострадавший заступился за ранившего его брата

Простил и заступился
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Семь раз упал на нож: в Красноярске пострадавший мужчина заступился за ранившего его братаСемь раз упал на нож: в Красноярске пострадавший мужчина заступился за ранившего его братаФото: Мария ЛЕНЦ
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В красноярском краевом суде рассмотрели апелляцию по уголовному делу, фигурантами которого являются два родных брата. Стены суда видели всякое, но чтобы потерпевший попытался взять вину на себя – такое случалось не так уж часто. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, история произошла год назад в Октябрьском районе города.

Два брата во время пьянки повздорили, да так, что один из них схватил кухонный нож и несколько раз ударил им второго. Врачам удалось спасти мужчину, а ведь некоторые раны были тяжелые. На суде первой инстанции (прошел в августе этого года) обвиняемому вынесли приговор – 3 года и 1 месяц лишения свободы.

Оба брата не согласились с приговором, он показался им слишком строгим. И подали на апелляцию. В краевом суде потерпевший даже доказывал, что он сам виноват – семь раз упал на нож. Судья вынес новое решение: время содержания осужденного под стражей с 8 по 10 декабря 2018 года (три дня) засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. В остальном приговор остался без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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