Под Красноярском рэкетиры перекрыли съезд с федеральной трассы

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-02T09:05:41+03:00

И требуют с предпринимателей по 300 тысяч

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В 50 километрах от Красноярска, на трассе Р-255, возле села Большой Кускун еще с 90-х годов существует «пятачок», на котором предприниматели устроили закусочные для водителей. Место пользуется популярностью и приносит владельцам шашлычек неплохой доход.

Однако не так давно неизвестные перекрыли съезд с трассы, поставили забор и вручную останавливают всех желающих туда проехать. Местные называют их рэкетирами, ведь они вымогают у предпринимателей гостей за право свободного проезда – по 300 тысяч рублей в месяц, сообщает «ТВК Красноярск».

Есть информация, что это люди из Железногорска, они мошенническим образом оформили собственность на съезд, хотя это дорога общего пользования. Там они якобы собираются выращивать тыкву, ведь в документах значится, что этот участок – земля сельхозназначения.

Те, кого называют рэкетирами, имеют претензии в адрес владельцев закусочных, якобы те мешают им заниматься сельским хозяйством, ломают забор и воруют материалы. Кстати, в администрации Манского района, с которой связались наши коллеги, об этой ситуации слышал впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU