СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-02T07:29:43+03:00

В Красноярском крае мать-одиночку посадили на 7 лет за сбыт наркотиков. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО

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В Ачинске мать-одиночку посадили на 7 лет колонии общего режима за сбыт синтетических наркотиков. Вместе с ней отправился отбывать наказание и ее сосед – подельник. Мужчине вынесли более суровый приговор – 9 лет строгача. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Установлено, что 31-летняя местная жительница была ранее судима за кражу и неисполнение родительских обязанностей. Работы не имела, поэтому решила заняться незаконным заработком – стала распространять в городе наркотики. Ей помогал в этом 38-летний сосед. Мужчина имел уже судимости за грабеж, убийство и разбой. Оплату за работу получал наркотой.

Женщину задержали с поличным во время сделки. Синтетику она хранила в детской курточке. Дома при обыске нашли свертки с веществом, электронные весы, пакеты и обрез охотничьего ружья, на который у нее не было разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU