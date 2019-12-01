34 автомобиля сгорели за месяц в Красноярском крае
За ноябрь нынешнего года в Красноярском крае произошло 34 автомобильных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным спасателей, чаще всего подобные ЧП случаются из-за нарушения правил эксплуатации технического средства. Между тем по огнестойкости машина ненадежна, она может выгореть дотла за считанные минуты.
Понятно, пик таких возгораний приходится как раз на осень и зиму, когда владельцы пытаются отогреть и завести свои авто любыми способами, порой не соблюдая правила пожарной безопасности. (К примеру, используя паяльную лампу). А потом лишаются своих автомобилей.
Так что стоит помнить несколько правил:
- регулярно осматривайте электрооборудование машины в пунктах техобслуживания;
- в холода не отогревайте двигатели открытым огнем;
- не производите зарядку аккумуляторной батареи прямо в авто;
- установку предпусковых отопителей (любой модификации) доверьте только специалистам;
- после долгого простоя подогревателя обязательно устройте пробный запуск. При этом лично наблюдайте за работой оборудования. Если заметите неисправность, сразу же выключите прибор и отправьте на проверку;
- проверьте, исправен ли огнетушитель в авто, не закончился ли у него срок годности? Умейте им пользоваться.
ИСТОЧНИК KP.RU