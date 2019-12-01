Ради компенсации за БАДы красноярская пенсионерка отдала 400 тысяч рублей
Жительница Красноярска сама перевела почти 400 (а точнее – 394) тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за БАДы. Об этом случае сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».
65-летней женщине позвонил неизвестный. Мужчина представился юристом и поведал: пищевые добавки, которые она покупала раньше, признаны некачественными. Так что за это положено компенсация. Чтобы получить ее, достаточно заплатить комиссию.
Пенсионерка поверила - за месяц отправила звонившему крупную сумму. И только потом поняла: ее обманули. Кинулась в полицию. А там узнала, это распространенная схема, которой пользуются аферисты. Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Максимальное наказание по ней - 6 лет лишения свободы.
Пожалуйста, поговорите со своими пожилыми родственниками, знакомыми! Расскажите им о схемах, которые практикуют мошенники. Убедите не принимать решения по советам чужих людей, не позвонив предварительно близким или полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU