Нашествие песцов в Норильске: голод и «демографический взрыв» пригнал ценных зверьков к людям

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-30T08:13:35+03:00

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Норильск в этом году атаковали песцы - заполярный город переживает целое нашествие симпатичных зверьков с богатой шубой. Их видят то тут, то там - на центральных улицах, промышляющими в городских мусорках, выпрашивающими еду у норильчан. Попрошайничают по одному и даже группами. Соцсети пестрят «мимимишными» видео с любопытными песцами. Некоторые из них настолько наглые, что, совершенно не боясь человека, просятся в тепло. В паблике @norilsktoday в Инстаграме появилось очередное видео от горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746986" frameborder="0"></iframe> Нашествие песцов в Норильске.Видео: Инстаграм norilsktoday

Что за нашествие? Неужели в тундре малышам настолько голодно, что на охоту они выходят на городские улицы?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/746987" frameborder="0"></iframe> Песцы в Норильске.Видео: Инстаграм norilsktoday

В этом году у песцов «демографический взрыв», пояснили сотрудники заповедника Таймыра. Такое происходит каждые четыре года. Беднягам стало тесновато и, действительно не хватает пропитания. Голод гонит песцов в города. Местные говорят: много ценных зверьков сейчас просто гибнет под колесами. Впрочем, милота милотой, но не стоит забывать, что это дикие животные, а потому любоваться ими лучше на приличном расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU