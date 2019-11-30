2019-11-30T08:13:35+03:00
Дом. Семья

Нашествие песцов в Норильске: голод и «демографический взрыв» пригнал ценных зверьков к людям

Они повсеместно [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В поисках пропитания песцы оккупировали городские мусорки Фото: Инстаграм norilsktodayВ поисках пропитания песцы оккупировали городские мусорки Фото: Инстаграм norilsktoday
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Норильск в этом году атаковали песцы - заполярный город переживает целое нашествие симпатичных зверьков с богатой шубой. Их видят то тут, то там - на центральных улицах, промышляющими в городских мусорках, выпрашивающими еду у норильчан. Попрошайничают по одному и даже группами. Соцсети пестрят «мимимишными» видео с любопытными песцами. Некоторые из них настолько наглые, что, совершенно не боясь человека, просятся в тепло. В паблике @norilsktoday в Инстаграме появилось очередное видео от горожан.

Нашествие песцов в Норильске.Видео: Инстаграм norilsktoday

Что за нашествие? Неужели в тундре малышам настолько голодно, что на охоту они выходят на городские улицы?

Песцы в Норильске.Видео: Инстаграм norilsktoday

В этом году у песцов «демографический взрыв», пояснили сотрудники заповедника Таймыра. Такое происходит каждые четыре года. Беднягам стало тесновато и, действительно не хватает пропитания. Голод гонит песцов в города. Местные говорят: много ценных зверьков сейчас просто гибнет под колесами. Впрочем, милота милотой, но не стоит забывать, что это дикие животные, а потому любоваться ими лучше на приличном расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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