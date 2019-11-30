Полиция накрыла цех на 2,5 тысячи бутылок паленого алкоголя в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-30T06:59:28+03:00

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Крепкий алкоголь, 2,5 тысячи бутылок на 390 тысяч рублей - подпольный цех с суррогатным спиртным накрыли полицейские в Красноярске. По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, принадлежит все это море алкоголя 50-летнему предпринимателю. Точку он держал на Центральном рынке, буквально на виду у всего города. В Красноярске полицейские пресекли незаконный оборот алкогольной продукции.

- В складском помещении на территории рынка оперативники обнаружили и изъяли более 2500 бутылок крепкой алкогольной продукции различных наименований, - сообщает пресс-служба регионального главка полиции. - Проведенным исследованием установлено, что стоимость изъятой продукции составляет более 390 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 171.3 УК России (Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU