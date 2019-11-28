2019-11-28T12:51:40+03:00
Общество

Стройка в сквере у Дворца Труда снова признана незаконной

Кто не помнит, здесь собирались возвести развлекательный центр
Ася ЖУКОВА
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Посреди дорожек проложили опалубку с бетоном. Фото: Александр ГЛИСКОВ, фейсбукПосреди дорожек проложили опалубку с бетоном. Фото: Александр ГЛИСКОВ, фейсбук
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Стройка в сквере у дворца Труда (в Советском районе Красноярска) окончательно попала под запрет. Такое решение принял апелляционный суд Красноярского края.

Напомним, еще в апреле нынешнего года в сквер зашли строители. Посреди дорожек проложили опалубку с бетоном. Судя по размерам фундамента, строение планировалось внушительное. Кстати, первая попытка приспособить сквер подо что-то «полезное», сорвалась в прошлом году. Тогда там собирались выстроить развлекательный центр. Этой весной, видимо, предприняли второй заход.

В апреле же вопрос о спасении сквера обсудили на заседании комиссии по горхозяйству. И оказалось, стройка ведется незаконно. Договор с компанией «Архон-М» расторгнут. Разрешение, выданное ей два года назад на постройку развлекательного центра, аннулировано.

Между тем фирма сумела зарегистрировать право собственности на незавершенный объект строительства. Утверждая, что он готов на 10%. Администрации пришлось оспаривать это решение через суд. Он встал на ее сторону, однако застройщик вердикт обжаловал.

И вот результат: компанию обяжут в течение двух недель ликвидировать построенную в сквере опалубку. Развлекательного центра там не будет, сообщили в департаменте имущества и земельных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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