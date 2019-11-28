СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-28T10:14:23+03:00

Гастарбайтер из Средней Азии похищал людей и вымогал деньги для ИГИЛ*. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Ему светит до 15 лет [фото]

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Густая борода, накачанный, в руке автомат… Таким предстает на фото гастарбайтер из Таджикистана, он же член банды, орудовавшей в Иркутске. На ее счету – похищения людей, вымогательство денег, продажа оружия…

Прибавьте сюда еще вербовку жителей Иркутска для участия в террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в России). Всем этим занимался 26-летний выходец из Средней Азии вместе со своими подельниками. Искал подходящих людей, «обрабатывал» - уговаривал перебраться в Сирию - воевать на стороне террористов. Сколько человек удалось переманить, сейчас выясняется.

Преступника скрутили в его собственном доме сотрудники ФСБ и следователи. Обыскали помещение, а там – целый арсенал: десять пистолетов, четыре автомата, боеприпасы. Тут же – библиотека террориста: книги и аудиозаписи, призывающие к экстремистским действиям.

Сейчас подозреваемый задержан, если его вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает КП-Иркутск.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU