Рабочего в Красноярске насмерть задавило упавшей кабиной грузовика

СЕГОДНЯ 05:33 2019-11-28T05:33:38+03:00

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На проспекте Свободный в Красноярске рабочего насмерть задавило кабиной грузовика SCANIA. Об этом сообщили в сводке КГКУ «Спасатель».

Все случилось накануне, 27 ноября, во время ремонта машины. Очевидцы позвонили в «скорую», но приехавшие на место врачи обнаружили: мужчина умер. Вызвали спасателей.

- Оказана помощь в извлечении тела погибшего, оно передано полицейским, - рассказывают в МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU