2019-11-27T12:20:34+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края 70 силовиков провели операцию по поимке подпольных виноделов

На днях преступную группу осудили [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края 70 силовиков провели операцию по поимке подпольных виноделов. Стоп-кадр видеоНа юге Красноярского края 70 силовиков провели операцию по поимке подпольных виноделов. Стоп-кадр видео
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В Минусинске осудили преступную группу, которая занималась производством и торговлей незаконного алкоголя. Следствие, а затем судебное разбирательство длилось два года. Наконец, суд вынес решение – наказание каждому по степени его участия в криминальном бизнесе: от 2 до 5 лет колонии. И еще одному дали 1,5 года условно.

На юге Красноярского края 70 силовиков провели операцию по поимке подпольных виноделов.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что взяли ОПГ в разработку сотрудники полиции и ФСБ еще в 2017 году. В ноябре 2017-го на трассе Р-257 «Енисей» остановили грузовик, под завязку наполненный бутылками с водкой, их оказалось более 8,5 тысяч, без акцизных марок. После этого вышли на жителей Минусинска, которые и держали три подпольных цеха по изготовлению и разливу контрафакта.

Операцию по задержанию проводили одновременно в 11 местах Минусинска и Минусинского района, в ней принимали участие 70 силовиков, в частности 37 полицейских. В общей сложности из незаконного оборота было изъято свыше 20 тонн спиртосодержащей продукции и более 8 тонн готового алкоголя, а также пустые бутылки, канистры и оборудование для розлива и производства спиртного. Возраст подозреваемых – от 29 до 54 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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