«Россети Сибирь» обеспечивает качественное электроснабжение южных районов края

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-27T12:45:50+03:00

Аварийность за год удалось снизить на 59 %, потери - до 3 %

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Компания «Россети Сибирь» держит под контролем и обеспечивает качественное электроснабжение семи южных районов Красноярского края. За минувший год благодаря ремонтной программе удалось снизить аварийность в электросетевом хозяйстве на 59 %. Было вложено в ремонт и реконструкцию 106 миллионов рублей – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В районах активно идет внедрение интеллектуальных приборов учета. Начиная с 2016 года – их установлено уже 8 290. В 2019 году – добавилось еще 3 431. Результаты налицо: есть примеры, когда установка умных счетчиков позволила сократить энергопотери с 40% до 3%.

Добавим, что компания освоила и новое для себя направление: в октябре завершилась работа по организации уличного освещения в Шушенском. В будущем «Россети Сибирь» планирует участвовать в аналогичных тендерах.

Необходимо сказать, что сегодня, 27 ноября, в Минусинске прошло заседание постоянно действующего Совета потребителей Красноярского филиала компании «Россети Сибирь». В нем приняли участие местные власти городов и районов юга края, представители бизнес-сообществ и садовых товариществ.

- В Красноярске такие встречи проходят регулярно, благодаря им удалось не только улучшить коммуникацию с потребителями, но и решить конкретные проблемы. Сегодня мы активизировали встречи в районах края. Я уверен, это положительным образом скажется на проблемах энергоснабжения. Ведь именно так решаются вопросы – в постоянном диалоге с потребителем, – сказал директор Красноярского филиала «Россети Сибирь» Максим Шитиков.

В Минусинске прошло заседание постоянно действующего Совета потребителей. Фото: пресс-служба компании

ИСТОЧНИК KP.RU