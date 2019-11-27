Самый тяжелый в мире сумоист-сибиряк ищет себе невесту по-сердцу

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-27T07:56:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Самый тяжелый в мире сумоист-сибиряк – Анатолий Михаханов – ищет себе невесту, сообщает «КП-Иркутск». В прошлом году молодой человек завершил свою спортивную карьеру и вернулся из Японии домой, в Бурятию. Говорит, к своим 35 годам он готов к серьезным отношениям, мечтает влюбиться. При этом идеалов женской красоты в будущей спутнице жизни не ищет, говорит, что ему важнее внутренние качества женщины, а внешность уже дело вторичное.

А чтобы стать более привлекательным самому в глазах потенциальных невест, Анатолий старательно худеет. К слову, сбросить вес он мечтал, когда еще жил в Японии, но тогда сделать это было нельзя, ведь для занятий сумо большой вес ценится. А весил спортсмен тогда 292 килограмма. Сейчас за полгода сбросил уже 50 килограммов и продолжает работать над собой в спортзале.

Кстати, от предложений принять участие в каких-то телевизионных шоу типа «Давай поженимся» или «Замуж за сумоиста» парень отказывается. Хочет, чтобы все было как в обычной жизни: люди встречаются, люди влюбляются, женятся.

ИСТОЧНИК KP.RU