В декабре красноярцы получат сразу две платежки за отопление и воду
В декабре красноярцы получат сразу две платежки за отопление, а также горячую и холодную воду и водоотведение. Но не все, а те, кто перешел на прямые расчеты с Сибирской генерирующей компанией. Да и переживать по этому поводу не стоит – это вопрос чисто технический и связан с предстоящими новогодними каникулами.
В самой компании объяснили алгоритм предстоящих платежей. В начале декабря сделают расчеты за ноябрь, оплатить их можно в обычном порядке. Затем необходимо будет передать показания счетчиков до 17 декабря включительно. Специалисты оперативно сделают расчеты до 23 декабря и затем квитанции появятся в почтовых ящиках. Оплатить можно будет сразу же, либо в начале января. А вот в январе платежек уже не будет.
Обратите внимание, что если не успеете передать показания до 17 декабря, расчеты будут сделаны, исходя из средней нормы потребления воды на каждого зарегистрированного в квартире человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU