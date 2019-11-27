2019-11-27T04:57:24+03:00
Происшествия

В столице Хакасии задержали фотографа-мошенника

Обманул коллег на миллион
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В столице Хакасии задержали фотографа-мошенникаВ столице Хакасии задержали фотографа-мошенникаФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Хакасии завели уголовное дело на молодого человека, которого подозревают в мошенничестве. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе республиканской полиции, он пользовался доверием коллег и затем обманывал их.

Ранее не судимый 28-летний житель Абакана давал объявления в проведении фотосъемок на различных торжествах. Известно, что услуга эта востребованная. Однако своей аппаратуры у подозреваемого не было и он периодически одалживал ее у других фотографов. Подходило время возвращать, а он не появлялся, на звонки не отвечал.

Пострадавших таким образов оказалось 8, они написали заявления в полицию. Сумму ущерба указали разную – от 50 до 300 тысяч рублей. Как оказалось, подозреваемый сдавал фотоаппаратуру в ломбард, а деньги затем тратил на личные нужды. Таким образом общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Теперь подозреваемому грозит лишение свободы до 5 лет. Либо, при самом лучшем раскладе, штраф до 300 тысяч рублей при условии, что он возместит ущерб до копейки и раскается. Все решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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