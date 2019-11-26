2019-11-26T16:45:02+03:00
Происшествия

Все структуры работают в штатном режиме. В СФУ прокомментировали обыски

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В вузе говорят, что проверка - штатная ситуацияВ вузе говорят, что проверка - штатная ситуацияФото: Мария ЛЕНЦ
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В пресс-службе Сибирского федерального университета рассказали об обысках силовиков, которые проходят в вузе. Ситуацию здесь связывают с штатной проверкой документов.

Добавим, что изначально появилась информация, что обыски проходят в кабинете проректора по информационной работе Евгении Туртапкиной - силовики изучают документы в поисках доказательств мошенничества, связанного с Универсиадой. По одному из контрактов на сумму 5 миллионов рублей вуз должен был проводить информационную поддержку Универсиады. Отчеты на этот счет были, но выполнена ли работа? Однако вуз опроверг данные об обысках. Сама Туртапкина заявила, что происходящее никак на работе структур университета не отражается.

- Это никак не связано с информационной работой в университете, - заявили в вузе. - Все структуры продолжают работать в штатном режиме.

Подтвердила это и Туртапкина, добавив, что ничего не произошло, все хорошо, а причин для беспокойства нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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