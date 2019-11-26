2019-11-26T13:49:56+03:00
Происшествия

Упрекал и ударил по лицу. Жительница Хакасии одним ударом зарезала мужа

Женщину будут судить
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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В понедельник, 25 ноября, 30-летняя жительница Саяногорска поздно вернулась домой, около 22.00. Была сильно пьяна. 47-летнему сожителю это, по понятным причинам, не понравилось. За упреки он поплатился жизнью, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

- Ее гражданский муж стал упрекать ее за то, что она долго находилась в гостях, после чего ударил по лицу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярскподробности в следствии. - Женщина взяла кухонный нож и причинила смертельное ранение своему 47-летнему сожителю.

Сейчас ее уже задержали. Решают вопрос об избрании меры пресечения. Вероятнее всего, женщину отправят под арест. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступнице грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи в данный момент выясняют все обстоятельства убийства, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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