2019-11-26T09:34:52+03:00
Происшествия

Упал в теплотрассу. Возвращаясь вечером домой, мужчина сломал позвоночник в пяти местах

Житель Хакасии не заметил, что двор, где он живет, перекопали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Житель Хакасии получил 5 переломов позвоночникаЖитель Хакасии получил 5 переломов позвоночникаФото: Мария ЛЕНЦ
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Вопиющий случай произошел в Черногорске (Хакасия), сообщает ТВ-7. Мужчина во дворе собственного дома упал в теплотрассу. Александр Г., по словам близких, возвращался домой поздним вечером. Живет он по Юбилейной, 30А.

Шел по нахоженной тропинке - по ней все жители дома вот уже несколько месяцев ходят. Протоптали, потому что двор перекопан коммунальщиками. Но в тот день... перерыли и тропинку, о чем Александр знать не знал. Житель Хакасии упал в теплотрассу и сломал позвоночник в пяти местах. И ухнул в одну из новых ям.

Жена Александра рассказала, что сейчас он в тяжелом состоянии находится в хирургии. Врачи стараются восстановить ему здоровье. А это сложно. Ведь после падения мужчина получил 5 переломов позвоночника! Никто из ремонтников за столько времени не огородил ямы. За это мужчина поплатился здоровьем. Пока медики не дают прогнозов, будет ли в дальнейшем мужчина ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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