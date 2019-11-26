Сгорели четверо. В Ужуре ночью случился страшный пожар в двухквартирнике

СЕГОДНЯ 04:03 2019-11-26T05:04:46+03:00

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СК начал проверку гибели четырех людей во время ночного пожара в Ужуре. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве, произошло все ночью 26 ноября. Под утро полыхнул двухквартирный жилой дом. Пожарные справились с пламенем, однако при разборе завалов обнаружили тела погибших.

- Около 06 часов утра в следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара двухквартирного жилого дома дома в городе Ужуре обнаружены тела трех неустановленных женщин и одного мужчины с признаками термического воздействия, - сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. - На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Первыми на месте ЧП оказались полицейские. В ГУ МЧС по Красноярскому краю уточнили, что пожар начался в 04.17 по местному времени, в котельной дома. Затем огонь перекинулся в помещение. Справиться с огнем пожарным удалось за полчаса. Возможной причиной называют неправильное обращение с печкой. К тушению пожара привлекались 17 человек и 5 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU