2019-11-25T14:51:19+03:00
Общество

Новая икона появилась в Успенском монастыре Красноярска

Это образ святителя Спиридона, которому молятся об исцелении, благополучии в доме, за детей...[фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Новая икона появилась в Успенском монастыре Красноярска. Фото: пресс-служба епархии.Новая икона появилась в Успенском монастыре Красноярска. Фото: пресс-служба епархии.
Изменить размер текста:

В Успенском монастыре Красноярска встретили новую икону. Это образ святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, написанный в одном из монастырей Святой горы Афон, сообщает newslab со ссылкой на пресс-службу епархии.

- Теперь у этой святыни свои молитвы Богу будут возносить и монашествующие, и верующие красноярцы, и паломники из других городов, - отметил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. - Спиридон Тримифунтский, как и Николай Чудотворец, которые были дружны еще при жизни - это, наверное, двое самых любимых народом православных святых. И сила их молитвы обязательно поможет тем, кто ищет милости, добра и справедливости.

Напомним, в храме иконы Божией Матери «Всецарица» в Успенской мужской обители бережно хранится башмачок святителя Спиридона Тримифунтского. Он был привезен с острова Корфу (Греция) в прошлом году. Там есть предание: святитель Спиридон и сейчас много ходит по миру, чтобы делать добрые дела. Поэтому его башмачки стаптываются. Каждый год их меняют на новые, а старые отправляют по всему миру - в храмы.

К слову: святителю Спиридону Тримифунтскому молятся о том, чтобы обрести крышу над головой; об исцелении; за детей; для благополучия в доме; об успешном поиске работы; при бытовых нуждах и духовных немощах; в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый прямой рейс во Вьетнам открывают из Красноярска
Три автобуса в Черемушках меняют маршруты
Сильный шторм и 30-градусные морозы надвигаются на Красноярский край
Под Красноярском годовалый малыш упал со второго этажа
Пассажиры стали чаще прилетать в Красноярск с запрещенкой
Финских попугаев впервые заметили в Красноярском крае
Бил в упор. Попавшего в ловушку беспомощного лося расстреляли в Красноярском крае
Представлены эскизы гигантского этнопарка в Красноярске
В Хакасии бутылка молока обошлась женщине почти в полмиллиона рублей
Опасными пирожными торговали в Красноярском крае
В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников
В Красноярском крае девушка насдавала несуществующих квартир на 11 уголовных дел
Стройнадзор подал в суд на двух красноярских застройщиков