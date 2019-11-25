Новая икона появилась в Успенском монастыре Красноярска

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-25T14:51:19+03:00

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В Успенском монастыре Красноярска встретили новую икону. Это образ святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, написанный в одном из монастырей Святой горы Афон, сообщает newslab со ссылкой на пресс-службу епархии.

- Теперь у этой святыни свои молитвы Богу будут возносить и монашествующие, и верующие красноярцы, и паломники из других городов, - отметил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. - Спиридон Тримифунтский, как и Николай Чудотворец, которые были дружны еще при жизни - это, наверное, двое самых любимых народом православных святых. И сила их молитвы обязательно поможет тем, кто ищет милости, добра и справедливости.

Напомним, в храме иконы Божией Матери «Всецарица» в Успенской мужской обители бережно хранится башмачок святителя Спиридона Тримифунтского. Он был привезен с острова Корфу (Греция) в прошлом году. Там есть предание: святитель Спиридон и сейчас много ходит по миру, чтобы делать добрые дела. Поэтому его башмачки стаптываются. Каждый год их меняют на новые, а старые отправляют по всему миру - в храмы.

К слову: святителю Спиридону Тримифунтскому молятся о том, чтобы обрести крышу над головой; об исцелении; за детей; для благополучия в доме; об успешном поиске работы; при бытовых нуждах и духовных немощах; в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU