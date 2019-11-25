Бил в упор. Попавшего в ловушку беспомощного лося расстреляли в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-25T10:56:58+03:00

А это - до двух лет и штраф [фото]

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Жестокость без границ: в Красноярском крае мужчина расстрелял попавшего в ловушку лося. У животного не было ни шанса спастись, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все случилось нынешней осенью в Абанском районе. Как выяснили полицейские, 34-летний местный житель построил специальный загон для добычи крупных животных. В один из дней в ловушку угодил лось. Тогда подозреваемый практически в упор застрелил из ружья беспомощное животное. А после разделал тушу ножом. Причем разрешения на добычу у него не было.

При обыске у браконьера нашли куски мяса и гладкоствольное охотничье ружье – незарегистрированное.

Следователи ОМВД по району возбудили уголовное дело по признакам статьи «Незаконная охота». Максимальная санкция за такое – два года лишения свободы. Также мужчине придется возместить ущерб государству, а это 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU