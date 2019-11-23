2019-11-23T12:37:49+03:00
Общество

В Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жилья

За полгода умудрились не платить на 600 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жильяВ Красноярском крае за долги по коммуналке несколько человек остались без жильяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кежемском районе края местные власти расторгли договор социального найма с жильцами трех муниципальных квартир в общежитии. И на днях их выселили в принудительном порядке. Причины – огромные долги за коммунальные услуги перед «Красноярскэнергосбытом».

В компании рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что это были за жильцы. В одной квартире жили супруги, злоупотреблявшие алкоголем, от их постоянных гулянок страдали соседи. Во второй числился 29-летний мужчина, которого там с апреля этого года никто не видел. А жильцы третьей квартиры просто сдали ее в аренду, не имея на это прав. И при этом никто из них не платил ни за воду, ни за тепло, ни за электроэнергию.

Много раз представители управляющей компании пытались принять меры, предупреждали об ответственности. Их даже не собирались слушать. В результате совокупный долг составил более 600 тысяч рублей. В администрации Кежемского района на просьбу о выселении должников ответили согласием и направили в суд исковое заявление.

Кстати, в «Красноярскэнергосбыте» рассказали, что в качестве УК компания обслуживает около 100 многоквартирных домов в Кодинске, Шарыпово и Канске. И самые злостные должники как раз среди тех, кто арендует муниципальное жилье. Только в Кодинске общая задолженность жителей домов достигла почти 142 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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