2019-11-23T11:08:01+03:00
Происшествия

Следственный комитет заинтересовался проблемами с теплом в домах Канска

У котельной нет угля, но есть большие долги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Следственный комитет заинтересовался проблемами с теплом в домах КанскаСледственный комитет заинтересовался проблемами с теплом в домах КанскаФото: Мария ЛЕНЦ
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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заинтересовался проблемами с теплом в домах Канска. Несколько дней назад в некоторых местных СМИ появилась информация о том, что одна из котельных города почти остановилась. Жители города рассказывали, что батареи в квартирах остыли до минимума, а сами они вынуждены спать в одежде.

Как удалось выяснить, проблемы начались 12 ноября. Собственник компании, которой принадлежит котельная, объяснил холод в домах так: закончился уголь, перед поставщиками долги, по налогам долги, в банке долги и кредиты уже не дают. Есть и дебиторская задолженность за коммунальные услуги со стороны населения, но усилий по их взысканию предприятие не предпринимает, сообщает ИА «Запад24».

Следователи начали доследственную проверку. Далее по результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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